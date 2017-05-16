В Бишкеке появился новый реабилитационный центр для пострадавших от пыток (фото)

16 мая 2017, 11:13 Комментарии

В Бишкеке 16 мая открылся реабилитационный центр для лиц, пострадавших от пыток "Альтер-Эго". По словам руководителя общественного фонда "Голос свободы" Сардара Багишбекова, к созданию центра реабилитации шла целая команда, которая позже объединилась в "Коалицию против пыток".

"Мы начинали борьбу с пытками через документирование. Затем мы начали сталкиваться с лицами, которые перенесли ужас, когда они сидят в кабинете оперативника, на него оказывают психологическое давление, избивают. Есть масса историй тех, кто перенес этот ужас. Мы часто задавались вопросами, что нам делать, чтобы они смогли вернуться в социум. В состоянии депрессии они не могут отстаивать и восстанавливать свои права, мы в 2007 году пришли к идее создания реабилитационной программы", - рассказал он.

Также он добавил, что в дальнейшем планируется открыть подобный реабилитационный центр в городе Ош.

В свою очередь глава Центрально-Азиатского альянса против зависимости рассказала, что пытки могут быть буквально в течение нескольких минут, но последствия от них могут преследовать на протяжении всей жизни. "Я работаю с одной женщиной, которая подверглась пыткам со стороны правоохранительных органов. В течение полутора лет проводилась психотерапия, до сих пор идет восстановление. Это был первый случай, когда адвокат сказала, что ее подзащитная начала говорить на суде, на вопросы судьи в начале она не отвечала. Женщина изменилась в корне, способна говорить, что ей нужна помощь", - рассказала она.

В центре в настоящее время работают 6 специалистов: психолог, психиатр, социологи, психотерапевт, терапевтов. В 2016 году общественный фонд оказал реабилитационную помощь 71 человеку.