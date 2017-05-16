В ЖК предлагают не удерживать с зарплаты агитаторов налоговые и страховые выплаты

16 мая 2017, 11:32 Комментарии

Депутат Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") предлагает не удерживать с зарплаты агитаторов налоговые и страховые выплаты. Об этом стало известно 16 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

По словам депутата, по сей день в Налоговой службе нет точной и достоверной информации о том, сколько получают агитаторы политпартий и кандидатов за свою работу. "В этой связи и было внесено предложение освободить зарплаты агитаторов от выплат страховых и налоговых. В будущем мы сможем узнать, сколько лиц привлекается в качестве агитаторов и сколько они получают. Мы также позволим агитатором получать в открытую свою зарплату, а партия или кандидат должны будут потом предоставить отчетность о потраченных средствах", - сказал он.

Однако, депутат Исхак Масалиев ("Онугууу-Прогресс") заявил, что нет никакой логики в данном предложении и оно не достигнет своей окончательной цели.

"В вашем предложении вообще никакой логики. Агитаторы работают порядка 4-6 месяцев. Все мы знаем, что у всех уже составлены штабы. Я даже слышал, что 1 кандидат оформил 10 тыс. человек, как агитаторов. Фактически это подкуп, но он оформил их как агитаторов и платит им зарплаты по 300 сомов. Врачи получают зарплату в 5 тыс. сомов, учителя, но они все платят со своей зарплаты налоги и страховые выплаты. Тогда почему это не должно касаться зарплаты агитаторов?" - возмутился он.

М.Жеенчороев напомнил коллеге, что президентские выборы проходят в Кыргызстане раз в 6 лет, выборы депутатов ЖК раз в 5 лет, а местных кенешей - раз в 4 года. "Все кандидаты и политпартии указывают, что платят им зарплату по 500 сомов, по 1 тыс. сомов. Но если бы не было никаких ограничений, то мы бы знали реальную сумму. Партии, кандидаты говорят, что потратили на предвыборную кампанию несколько тысяч сомов или миллион, но ведь на самом деле эти суммы намного больше. И если мы уберем такие ограничения, то мы узнаем, какие суммы реально тратят на выборы", - сказал он.

"Если вы освободите их от налогообложения, то вы вообще никаких цифр не узнаете. Ну он заплатил им зарплату и заплатил. А сколько вы не узнаете. У вас и прав-то не будет просить эти данные", - заявил в ответ И.Масалиев.