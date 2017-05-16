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Из 34 служебных квартир, предназначенных для депутатов ЖК, на данный момент используется 12, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426151-ru.html

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16 мая 2017, 11:41       Комментарии

Из 34 служебных квартир, предназначенных для депутатов ЖК, на данный момент используется 12. Об этом 16 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сообщила депутат Ирина Карамушкина (СДПК).
Депутат представляет законопроект, согласно которому сотрудники Аппарата и Управления делами ЖК, остро нуждающиеся в жилье и не имеющие своего, смогут временно занять данную жилую площадь.
"У ЖК есть 34 служебные квартиры, из которых на данный момент заняты только 12. 22 квартиры пустуют. Хочу отметить, что стоимость оплаты за коммунальные услуги в зимний период времени составляет порядка 60 тыс. сомов. Также не раз были случаи, когда в жилом доме возникали проблемы с теплосетями, с утечкой газа", - сказала она.

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