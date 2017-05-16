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Почти 9 млн сомов присвоили в поликлинике Бишкека — Генпрокуратура

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426150-ru.html

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В Бишкеке сотрудница таможни избила женщину (видео)

16 мая 2017, 11:13       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Прокуратура Октябрьского района Бишкека возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц центра семейной медицины (ЦСМ) №18 по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса КР, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Руководители медучреждения подозреваются в том, что, вступив в сговор с работниками бухгалтерии, с 2013-го по 2017 год ежемесячно перечисляли бюджетные 200 тысяч сомов на счета кассира К. Д. в разных банках страны, после чего присваивали их. Кроме того, в нарушение требований положения "Об оплате труда работников здравоохранения КР" сотрудникам необоснованно выплатили 82,1 тысячи сомов за счет увеличения коэффициента трудового участия.
"В результате противоправных действий должностных лиц ЦСМ государству причинен материальный ущерб на сумму более 8,9 миллиона сомов", - утверждает Генпрокуратура.
Расследование уголовного дела поручено столичному управлению Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

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