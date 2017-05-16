Депутаты извинились за свою ошибку относительно обозначенной даты выборов

16 мая 2017, 11:11 Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК в ходе заседания рассматривает законопроект о внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента".

Одной из основных предлагаемых норм является изменение даты выборов президента Кыргызстана на третье воскресенье октября.

В ходе обсуждений депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) отметила, что законопроект был принят в V созыве Жогорку Кенеша.

"Как депутат прошлого созыва, я признаю, что это была ошибка коллег V созыва, но у нас есть возможность исправить это", — отметила депутат.

В свою очередь Кенжебек Бокоев ("Республика – Ата Журт") отметил, что, возможно, необходимо рассмотреть и ответственность аппарата ЖК КР.

Однако коллеги с ним не согласились. Как отметил замглавы комитета Алмамабет Шыкмаматов, именно депутаты голосовали за законопроект с такой ошибкой.

"Если даже нам что-то подсунут, а мы это примем именно, мы несем ответственность за принятые законопроекты", — сказал он.

Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК), как один из авторов законопроекта, принес извинения за допущенную ошибку в законопроекте.

"Мы должны брать на себя ответственность. Я, как один из авторов, от имени инициаторов данного законопроекта приношу извинения", — сказал он.