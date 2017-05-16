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Депутаты извинились за свою ошибку относительно обозначенной даты выборов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426149-ru.html

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16 мая 2017, 11:11       Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК в ходе заседания рассматривает законопроект о внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента".
Одной из основных предлагаемых норм является изменение даты выборов президента Кыргызстана на третье воскресенье октября.
В ходе обсуждений депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) отметила, что законопроект был принят в V созыве Жогорку Кенеша.
"Как депутат прошлого созыва, я признаю, что это была ошибка коллег V созыва, но у нас есть возможность исправить это", — отметила депутат.
В свою очередь Кенжебек Бокоев ("Республика – Ата Журт") отметил, что, возможно, необходимо рассмотреть и ответственность аппарата ЖК КР.
Однако коллеги с ним не согласились. Как отметил замглавы комитета Алмамабет Шыкмаматов, именно депутаты голосовали за законопроект с такой ошибкой.
"Если даже нам что-то подсунут, а мы это примем именно, мы несем ответственность за принятые законопроекты", — сказал он.
Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК), как один из авторов законопроекта, принес извинения за допущенную ошибку в законопроекте.
"Мы должны брать на себя ответственность. Я, как один из авторов, от имени инициаторов данного законопроекта приношу извинения", — сказал он.

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