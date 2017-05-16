16 мая 2017, 11:29 Комментарии

Более 360 тонн овощей из Казахстана и Кыргызстана не пропустили в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, с начала мая 2017 года на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области задержали 172,92 тонн плодоовощной продукции, 60 саженцев яблони, малины и 1 000 штук рассады земляники из Кыргызстана, 151,6 тонн плодоовощной продукции из Республики Казахстан и 40 тонн овощей происхождением из Республики Таджикистан.

Продукция следовала автомобильным транспортом из республик Казахстан и Кыргызстан в адрес получателей из сибирских регионов.

В 24 случаях при проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что данные партии продукции высокого фитосанитарного риска, среди которой были яблоки, абрикосы, черешня, огурцы, томаты, кабачки, перец, баклажаны, лук репчатый, морковь, капуста белокочанная, свекла, а также рис перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо в отсутствие маркировки на упаковках.

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан.