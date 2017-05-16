Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЦИК: Если выборы назначат на 15 октября, необходимые процедуры закончим до 1 декабряЦИК: Если выборы назначат на 15 октября, необходимые процедуры закончим до 1 декабряБелый дом опроверг передачу Трампом секретных данных ЛавровуБелый дом опроверг передачу Трампом секретных данных Лаврову

Более 360 тонн овощей из Казахстана и Кыргызстана не пропустили в Россию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bolee-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426148-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан много сделал в обеспечении демократических выборов, что мы не так много можем рекомендовать, - глава Венецианской комиссии Совета Европы

В Кыргызстане функционируют порядка 50 филиалов свидетелей Иеговы, - Госкомрелигий

Kazinform: Госдолг Казахстана находится на безопасном уровне - МинНацЭкономики

В Кыргызстане определены лучшие видеоролики студентов по туберкулезу

В Кыргызстане хотят внедрить светские предметы в религиозных учреждениях

16 мая 2017, 11:29       Комментарии

Более 360 тонн овощей из Казахстана и Кыргызстана не пропустили в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
По данным ведомства, с начала мая 2017 года на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области задержали 172,92 тонн плодоовощной продукции, 60 саженцев яблони, малины и 1 000 штук рассады земляники из Кыргызстана, 151,6 тонн плодоовощной продукции из Республики Казахстан и 40 тонн овощей происхождением из Республики Таджикистан.
Продукция следовала автомобильным транспортом из республик Казахстан и Кыргызстан в адрес получателей из сибирских регионов.
В 24 случаях при проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что данные партии продукции высокого фитосанитарного риска, среди которой были яблоки, абрикосы, черешня, огурцы, томаты, кабачки, перец, баклажаны, лук репчатый, морковь, капуста белокочанная, свекла, а также рис перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо в отсутствие маркировки на упаковках.
В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум