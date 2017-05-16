ЦИК: Если выборы назначат на 15 октября, необходимые процедуры закончим до 1 декабря

16 мая 2017, 11:30 Комментарии

Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК в ходе заседания рассматривает законопроект о внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента". Одной из основных предлагаемых норм является изменение даты выборов президента Кыргызстана на третье воскресенье октября.

В ходе обсуждений заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил, что у ЦИК будет возможность провести все необходимые процедуры до 1 декабря, если выборы пройдут 15 октября.

"После выборов в течение 20 дней ЦИК должен подвести итоги. Если выборы будут назначены на 15 октября, то 5 ноября ЦИК должен дать итоги. Если будет второй тур, то он пройдет через 2 недели. У ЦИК будет возможность провести все законодательные процедуры до 1 декабря", – сообщил он.

В свою очередь лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов отметил, что предстоящие президентские выборы – это историческое событие для Кыргызстана.

"Поэтому назначение даты выборов президента – это историческая доля парламента. Предлагаемая дата 15 октября – день, который установит стабильность и положит конец всем спорам. Нужно закончить все и взять ответственность на себя, и назначить дату выборов", – сказал он.

По итогам обсуждений комитет поддержал законопроект во втором чтении.