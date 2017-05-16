За 25 лет независимости количество мечетей в КР увеличилось в 60 раз

16 мая 2017, 11:03 Комментарии

На конец апреля 2017 года в Кыргызстане зарегистрировано 2600 мечетей. Об этом сегодня, 16 мая, на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности заявил глава госкомрелигий Закир Чотаев.

По его словам, всего в стране зарегистрировано порядка 3 тысяч религиозных организаций.

"В их число входят 300 организаций христианского толка, община Бахаи, иудаистская церковь, буддистская организация и другие. Порядка 500 мечетей не прошли регистрацию. Основной причиной является то, что здания мечетей не соответствуют техническим стандартам по части строительства", - сказал Чотаев.

Он отметил, что в период распада СССР в 1991 году в КР было 39 мечетей.