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За 25 лет независимости количество мечетей в КР увеличилось в 60 раз

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359896_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426146-ru.html

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На территории Аламединского рынка открылась мечеть на 3 тыс верующих (фото)

16 мая 2017, 11:03       Комментарии

На конец апреля 2017 года в Кыргызстане зарегистрировано 2600 мечетей. Об этом сегодня, 16 мая, на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности заявил глава госкомрелигий Закир Чотаев.
По его словам, всего в стране зарегистрировано порядка 3 тысяч религиозных организаций.
"В их число входят 300 организаций христианского толка, община Бахаи, иудаистская церковь, буддистская организация и другие. Порядка 500 мечетей не прошли регистрацию. Основной причиной является то, что здания мечетей не соответствуют техническим стандартам по части строительства", - сказал Чотаев.
Он отметил, что в период распада СССР в 1991 году в КР было 39 мечетей.

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