Пострадавшим от ЧС детям восстанавливают документы и планируют их досуг

16 мая 2017, 11:18 Комментарии

Детям, пострадавшим от ЧС, восстанавливают документы и планируют их досуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.

Так, сотрудниками Управления соцразвития Узгенского района продолжается работа по обследованию и оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим семьям в результате схода оползня 29 апреля в селе Аюу-Сай сельской управы Зергер.

Отделом по защите семьи и детей данного управления разработаны и внесены на рассмотрение областной комиссии по делам детей планы индивидуальной работы с семьей и индивидуальные планы по защите ребенка.

В настоящее время на 11 семей и 18 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывается содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, для назначения социальных выплат в установленном порядке. А несовершеннолетних временно размещают в различные детские учреждения.

Параллельно соцработниками оказывается помощь и семьям, пострадавшим в результате схода оползня в селе Курбу-Таш сельской управы Жалпак-Таш.