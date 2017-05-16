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Пострадавшим от ЧС детям восстанавливают документы и планируют их досуг

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359884_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426145-ru.html

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16 мая 2017, 11:18       Комментарии

Детям, пострадавшим от ЧС, восстанавливают документы и планируют их досуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.
Так, сотрудниками Управления соцразвития Узгенского района продолжается работа по обследованию и оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим семьям в результате схода оползня 29 апреля в селе Аюу-Сай сельской управы Зергер.
Отделом по защите семьи и детей данного управления разработаны и внесены на рассмотрение областной комиссии по делам детей планы индивидуальной работы с семьей и индивидуальные планы по защите ребенка.
В настоящее время на 11 семей и 18 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывается содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, для назначения социальных выплат в установленном порядке. А несовершеннолетних временно размещают в различные детские учреждения.
Параллельно соцработниками оказывается помощь и семьям, пострадавшим в результате схода оползня в селе Курбу-Таш сельской управы Жалпак-Таш.

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