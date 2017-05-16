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ЦИК успеет провести все процедуры, если выборы назначат 15 октябряЦИК успеет провести все процедуры, если выборы назначат 15 октябряПострадавшим от ЧС детям восстанавливают документы и планируют их досугПострадавшим от ЧС детям восстанавливают документы и планируют их досуг

У местных бизнесменов осталось три месяца для соответствия регламентам ЕАЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359897_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426144-ru.html

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За четыре месяца в Кыргызстане собрано более 22 млрд сомов налогов

16 мая 2017, 11:21       Комментарии

12 августа в Кыргызстане вступят в силу техрегламенты ЕАЭС для внутренних производителей. Об этом сегодня, 16 мая, на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.
Он отметил, что новые техрегламенты не коснутся производителей, которые работали на рынок ЕАЭС. Изменения коснуться только тех производств, которые работали на внутренний рынок Кыргызстана и подчинялись национальным нормам. Техрегламенты подразумевают новые требования по производству, хранению и перевозке товаров.
"Вступят в силу те техрегламенты, которые в большей степени затрагивают бизнес. Это швейная, пищевая и другая промышленности. Переходный период подразумевал, что продукция на внутреннем рынке могла быть выпущена по национальным регламентам. Но с 12 августа вступят в силу наднациональные регламенты.
Для экспортеров вступление новых техрегалментов кардинальным образом ничего не поменяет, потому что они уже работали по тем регламентам. Речь идет о рисках и вызовах для предпринимателей внутреннего рынка", - сказал Панкратов.
Отметим, на сегодняшний день в республике действуют 16 технических регламентов. 12 августа вступят в силу еще 12 техрегламентов, которые в основном касаются бизнеса. Еще один техрегламент ЕАЭС вступит в силу в августе 2019 года.

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