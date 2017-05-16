ЦИК успеет провести все процедуры, если выборы назначат 15 октября

16 мая 2017, 11:25 Комментарии

ЦИК успеет провести все процедуры до 1 декабря, если выборы президента будут назначены на 15 октября. Об этом сегодня, 16 мая, заявил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Член комитета Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") отметил, если парламент одобрит законопроект о выборах, то у ЦИК будет 45 дней, чтобы провести все необходимые законодательные процедуры. Депутат поинтересовался, хватит ли времени, чтобы провести все процедуры для проведения выборов до 1 октября.

На что Бекматов ответил, что ЦИК сможет провести все в срок, так как после выборов в течение 20 дней комиссия должна подвести итоги. Если выборы будут назначены на 15 октября, то ЦИК должна дать итоги 5 ноября.

Он добавил, что в случае проведения второго тура его назначат через две недели. В свою очередь ЦИК успеет провести законодательные процедуры до 1 декабря.

Отметим, сегодня комитет рассматривает внесение изменений в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР". Согласно законопроекту дата выборов президента будет перенесена с 19 ноября на 15 октября этого года.