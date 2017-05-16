Джим Ён Ким: Всемирный Банк намерен предоставлять поддержку в строительстве "Пояса и пути" в любом формате

16 мая 2017, 10:49 Комментарии

"Жэньминь Жибао": "Инициатива "Пояс и путь", выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, очень важная. Тесное взаимодействие в рамках "Пояса и пути" не только содействует развитию стран вдоль "Пояса и пути", но и помогает стимулировать развитие всего мира". Такое мнение высказал директор Всемирного Банка (ВБ) Джим Ён Ким в Вашингтоне в эксклюзивном интервью газете "Жэньминь жибао" в преддверии открытия Форума высокого уровня по международному сотрудничеству "Пояс и путь".

По словам Джим Ён Кима, Всемирный Банк накопил большой опыт в содействии сотрудничества с развивающимися странами в упрощении процедур торговли, возведении дорожных сооружений, механизации строительства инфраструктуры. "Мы намерены и готовы предоставлять поддержку в строительстве "Пояса и пути" в любом формате".

По мнению Джим Ён Кима, тысячи миллионов человек в Китае избавились от нищеты, это необыкновенное достижение. В интервью он неоднократно подчеркивал, что китайский опыт достоин изучения, особенно во внедрении рыночной экономики, содействии торговле, неустанном стремлении к инновациям, стимулировании участия государственных предприятий в конкуренции и тд. Он также отметил, что особое внимание привлекает нынешнее активное продвижение реформирования медицинского страхования в Китае."Это тоже большой вклад для международного сообщества". По его мнению, опыт развития Китая также подает пример Всемирному Банку. "В настоящее время мы стараемся, чтобы больше развивающихся стран, в том числе больше самых отсталых стран, интегрировалось в систему мирового рынка и и тем самым получило пользу в этом процессе".

Джим Ён Ким отметил, что некоторым развивающимся государствам необходимо больше средств для продвижения инфраструктурного строительства. Всемирный Банк, как и прежде, будет предоставлять поддержку этим странам, в том числе и странам вдоль "Пояса и пути".

Джим Ён Ким отметил, что Всемирный Банк и Китай поддерживают тесное сотрудничество. Например, ВБ сотрудничает с Государственным комитетом по развитию и реформам и Министерством финансов Китая, помимо этого, взаимодействие организации и КНР в реформировании механизмов достигло беспрецедентного уровня. "Мы приложили немало усилий, однако, в то же время мы многому научились".

После назначения директором ВБ, Джим Ён Ким уже несколько раз посещал Китай. Он высоко оценивает развитие китайского города Шэньчжэнь. "Я никогда не видел такого города, как Шэньчжэнь, в котором соединяются технологии с инвестициями и экономическим развитием". По его мнению, Китай способен перенимать опыт других стран. Более того, КНР умеет учиться у всего мира для продвижения своего прогресса. "Упорное постоянное изучение и стремление" Китая произвело на него глубокое впечатление.

Корр. "Жэньминь жибао" Чжан Няньшэн