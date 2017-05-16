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В Индии представили экономические и туристические возможности Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-indii-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426141-ru.html

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16 мая 2017, 10:49       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Посольство Кыргызской Республики в Республике Индия провело страновую презентацию в рамках Женского Экономического Форума, состоявшегося в г.Нью-Дели. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.
По их информации, в ходе часовой сессии были показаны видеоролики, представлены презентации о туристических и экономических возможностях Кыргызстана.
Посол С.Адамкулова, выступая с приветственной речью, отметила наиболее важные направления деятельности дипмиссии, одним из которых является задача продвижения экономического потенциала нашей страны.
В оживленной дискусии участники интересовались Кыргызстаном и двусторонним кыргызско-индийским сотрудничеством в сфере образования, здравоохранения, энергетики, туризма, о роли женщин Кыргызстана в общественно-политической, социально-экономической жизни страны.
Форум стал площадкой для презентации текущего развития экономики и туризма в КР, а также обмена опытом по вопросу развития женского предпринимательства.
Справочно: в программу мероприятия были включены широкий спектр актуальных тем, двусторонние встречи, корпоративные презентации, страновые презентации, семинары, мастер-классы и стартапы по предпринимательству. Участники делились своим опытом ведения бизнеса, стремлениями и целями, а также выступлениями в качестве докладчиков и участников дискуссии.

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