Делегация КР участвует в конференции "Эффективные избирательные органы и демократический выборы" в г.Санкт-Петербург

16 мая 2017, 11:04 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. В штаб-квартире Межпарламентской Ассамблее СНГ (МПА СНГ) в г.Санкт-Петербург 15 -16 мая проходит 14-я Европейская конференция органов, ответственных за организацию выборов "Эффективные избирательные органы и демократический выборы". Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

В работе данной конференции принимает участие депутат Жогорку Кенеша, член Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Аалы Карашев.

Также в состав делегации Кыргызстана вошли председатель и член ЦИК КР Н.Шайлдабекова и Б.Кадыров.