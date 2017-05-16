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Делегация КР участвует в конференции "Эффективные избирательные органы и демократический выборы" в г.Санкт-Петербург

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/delegatci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426140-ru.html

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16 мая 2017, 11:04       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. В штаб-квартире Межпарламентской Ассамблее СНГ (МПА СНГ) в г.Санкт-Петербург 15 -16 мая проходит 14-я Европейская конференция органов, ответственных за организацию выборов "Эффективные избирательные органы и демократический выборы". Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
В работе данной конференции принимает участие депутат Жогорку Кенеша, член Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Аалы Карашев.
Также в состав делегации Кыргызстана вошли председатель и член ЦИК КР Н.Шайлдабекова и Б.Кадыров.

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