16 мая 2017, 11:09 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. В Кыргызстане проходят сборы мобилизационного резерва, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР.

Во исполнение Закона КР "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах" в военных комиссариатах и сборных пунктах проводятся мероприятия по призыву граждан на сборы мобилизационного резерва.

Согласно статьи 21 вышеупомянутого Закона граждане, достигшие двадцати пяти лет, не прошедшие военную или альтернативную службы, не имевшие отсрочку или освобождение от призыва, предоставленные решениями районных (городских) призывных комиссий, в случае отказа в возбуждении уголовного дела правоохранительными органами имеют право пройти сборы мобилизационного резерва.

На республиканских сборных пунктах гг. Бишкек, Балыкчы, Джалал-Абад, Ош проходит отправка призывников в возрасте от двадцати пяти до сорока лет на сборы мобилизационного резерва, которые будут проходить на базе учебного центра войсковой части 20636 в городе Балыкчи. На вышеуказанные сборы привлекаются свыше 300 призывников.

Граждане, призванные на сборы принимают Военную присягу, а по окончанию сборов зачисляются в запас и ставятся на учет военнообязанных первой категории.