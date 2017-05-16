Комитет ЖК одобрил кредитное соглашение о выделении ИБР средств на проект улучшения водоснабжения и санитарии в Жалал-Абадской области, оцененный в $23 млн

16 мая 2017, 10:25 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 16 мая одобрил ратификацию кредитного соглашения между правительством Кыргызстана и Исламским банком развития по улучшению сельского водоснабжения и санитарии в республике.

Как сообщил заместитель председателя Госагентства по архитектуре, строительству и ЖКХ Урматбек Кокочаров, для решения вопросов водоснабжения и санитарии в Жалал-Абадской области требуется $23 млн. ИБР выделяет 15 млн, Исламский фонд - 5 млн, из бюджета КР будет профинансировано 3 млн долларов.

По его словам, кредит выделяется на 30 лет, с 10-летним льготным периодом со ставкой 1,5%.

Депутат Акылбек Жамангулов ("Республика - Ата-Журт") поинтересовался, почему затягивается реализация проектов. "Вы только сейчас собираетесь объявлять тендер, пока его проведете, пол-лета пройдет, не успеете освоить все деньги и перенесете окончание проекта на следующий год", - отметил он.

Замглавы госагентства ответил, что до конца месяца титульный лист будет утвержден.

В результате обсуждения члены комитета одобрили законопроект.