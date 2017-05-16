Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Атлантическом и Тихом океанах перехвачены тонны кокаинаВ Атлантическом и Тихом океанах перехвачены тонны кокаинаСанитары Бишкека просят граждан не сжигать твердо-бытовые отходы, наносящие при горении вред здоровьюСанитары Бишкека просят граждан не сжигать твердо-бытовые отходы, наносящие при горении вред здоровью

Комитет ЖК одобрил кредитное соглашение о выделении ИБР средств на проект улучшения водоснабжения и санитарии в Жалал-Абадской области, оцененный в $23 млн

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426138-ru.html

Похожие новости

Комитет ЖК поддержал перенесение выборов на 15 октября

Asia+: Душанбе просит Пекин подписать соглашение о поставках таджикских фруктов на китайские рынки

Должностные лица ЦСМ в Бишкеке уличены в присвоении бюджетных средств

Санитары Бишкека просят граждан не сжигать твердо-бытовые отходы, наносящие при горении вред здоровью

В Оше обсуждены проекты сотрудничества с ОБСЕ

16 мая 2017, 10:25       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 16 мая одобрил ратификацию кредитного соглашения между правительством Кыргызстана и Исламским банком развития по улучшению сельского водоснабжения и санитарии в республике.
Как сообщил заместитель председателя Госагентства по архитектуре, строительству и ЖКХ Урматбек Кокочаров, для решения вопросов водоснабжения и санитарии в Жалал-Абадской области требуется $23 млн. ИБР выделяет 15 млн, Исламский фонд - 5 млн, из бюджета КР будет профинансировано 3 млн долларов.
По его словам, кредит выделяется на 30 лет, с 10-летним льготным периодом со ставкой 1,5%.
Депутат Акылбек Жамангулов ("Республика - Ата-Журт") поинтересовался, почему затягивается реализация проектов. "Вы только сейчас собираетесь объявлять тендер, пока его проведете, пол-лета пройдет, не успеете освоить все деньги и перенесете окончание проекта на следующий год", - отметил он.
Замглавы госагентства ответил, что до конца месяца титульный лист будет утвержден.
В результате обсуждения члены комитета одобрили законопроект.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум