ЦИК: Мы сможем провести все процедуры до 1 декабря, если президентские выборы будут назначены на 15 октября

16 мая 2017, 10:47 Комментарии

У Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов будет возможность провести все необходимые процедуры до 1 декабря, если выборы президента будут назначены на 15 октября 2017 года. Об этом 16 мая сказал заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Комитет во втором чтении рассматривает поправки в закон о выборах президента и депутатов ЖК КР.

Во время заседания депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") заметил, что главной поправкой в данном проекте является та, которая касается изменения даты проведения президентских выборов.

"Если проект закона будет одобрен парламентом, то дата президентских выборов будет перенесена с ноября на октябрь. В таком случае у ЦИК будет 45 дней, чтобы провести все необходимые законодательные процедуры. Хватит ли у вас времени, чтобы провести все эти процедуры до 1 октября? Может быть, стоит провести выборы 1 октября?" - спросил он у А.Бекматова.

Последний в свою очередь сообщил, что у ЦИК будет возможность провести все в срок. "После выборов в течение 20 дней ЦИК должен подвести итоги. Если выборы будут назначены на 15 октября, то 5 ноября ЦИК должен дать итоги. Если будет второй тур, то он пройдет через 2 недели. У ЦИК будет возможность провести все законодательные процедуры до 1 декабря", - ответил А.Бекматов.

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался, когда новый президент страны вступит в должность. "Инаугурация будет 1 декабря? Или вы сразу после итогов в течение недели проведете ее? Думаю, было бы правильно прописать в законе, что власть в стране сменяется 1 декабря. У нового президента будет месячный срок на то, чтобы научиться выступать, держать себя, а у экс-президента будет срок, чтобы подвести итоги", - сказал он.

"В законе прописано, что инаугурация проходит в течение месяца итогов выборов. Таким образом, инаугурация так и пройдет в районе 1 декабря", - ответил А.Бекматов.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") поинтересовался, правильно ли комитет сейчас рассматривает поправку об изменении даты президентских выборов. "Когда комитет рассматривал вопрос в первом чтении, то мы одобрили концепцию проекта, где не стоял вопрос о дате. Более того, президент всему миру заявил, что выборы президента пройдут 19 ноября. Потом фракция СДПК заявила, что это было неверное решение, и предложила провести выборы 15 октября. Чей вариант правильный?" - сказал он.

Председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК) сообщила, что на комитете вопрос будет решен большинством, а затем будет вынесен на рассмотрение палаты.

"Я знаю, что вопрос будет решен большинством. Таким образом вы проталкиваете любой вопрос, уже всем стало ясно. Но я хочу внести ясность", - заявил в ответ М.Абдылдаев.

Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) поддержал А.Кодуранову. "Если проект закона получит одобрение комитета, то его рассмотрит палата. Чтобы он был одобрен, нужно, чтобы более 80 человек проголосовали в поддержку, ведь это конституционный закон. Кроме того, вопрос о смене даты выборов не противоречит концепции законопроекта, поскольку в справке четко прописано, что законопроект вносится для того, чтобы усовершенствовать действующий закон", - сказал он.

По итогам голосования комитет во втором чтении поддержал законопроект и отправил его на рассмотрение парламента.