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В Бишкеке по пр.Манаса предлагают создать новый парк со спортивным комплексом и велодорожкой (эскиз)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426135-ru.html

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16 мая 2017, 10:25       Комментарии

Муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектура" разработало эскизный проект благоустройства лесопарка на пересечении проспекта Манаса и улицы Боталиева. Об этом сообщает ведомство.
Согласно схеме площадь территории парка составила 7,426 га. В проекте предусмотрены спортивный комплекс, строительство беговой, велосипедной дорожки.
Территория лесопарка разбита на функциональные зоны: главная входная зона, спортивный комплекс, детская зона, зона тихого отдыха и прогулок, хозяйственная зона.
Так, с севера лесопарка к югу по ул.Боталиева будут разбиты дорожки, обширные партеры зелени и цветники. В физкультурно-оздоровительной зоне будут размещены мини-футбольное поле, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, скейтпарк и рампа для велосипедистов, а также трибуны для зрителей и болельщиков.
По данным "Бишкекглавархитектуры", в детской зоне проектом предусматривается размещение площадок для игр и небольших аттракционов.
Наряду с деревьями, кустарниками и газонами в озеленении применяются цветники. В цветочном оформлении обеспечивается длительность и непрерывность цветения, включая и ассортимент цветочных растений, преимущественно многолетников.
Для удобного и комфортного пребывания отдыхающих проектом предусматривается организация мест для автомобильных парковок.

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