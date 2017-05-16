В Бишкеке по пр.Манаса предлагают создать новый парк со спортивным комплексом и велодорожкой (эскиз)

16 мая 2017, 10:25 Комментарии

Муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектура" разработало эскизный проект благоустройства лесопарка на пересечении проспекта Манаса и улицы Боталиева. Об этом сообщает ведомство.

Согласно схеме площадь территории парка составила 7,426 га. В проекте предусмотрены спортивный комплекс, строительство беговой, велосипедной дорожки.

Территория лесопарка разбита на функциональные зоны: главная входная зона, спортивный комплекс, детская зона, зона тихого отдыха и прогулок, хозяйственная зона.

Так, с севера лесопарка к югу по ул.Боталиева будут разбиты дорожки, обширные партеры зелени и цветники. В физкультурно-оздоровительной зоне будут размещены мини-футбольное поле, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, скейтпарк и рампа для велосипедистов, а также трибуны для зрителей и болельщиков.

По данным "Бишкекглавархитектуры", в детской зоне проектом предусматривается размещение площадок для игр и небольших аттракционов.

Наряду с деревьями, кустарниками и газонами в озеленении применяются цветники. В цветочном оформлении обеспечивается длительность и непрерывность цветения, включая и ассортимент цветочных растений, преимущественно многолетников.

Для удобного и комфортного пребывания отдыхающих проектом предусматривается организация мест для автомобильных парковок.