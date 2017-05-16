Депутат требует сажать сотрудников Госстроя: "Таза суу" реализуют, а люди отравляются, пьют из речки воду

16 мая 2017, 10:33 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") требует сажать сотрудников Государственного агентства по строительству, архитектуре и ЖКХ.

Комитет ЖК по международным делам, обороне и безопасности 16 мая рассматривал ратификацию кредитного соглашения по проекту улучшения водоснабжения и санитарии в Жалал-Абадской области.

В ходе обсуждения парламентарий заявил, что многие проекты не реализованы должным образом, в том числе строительство школ или спортивных залов к ним.

"Сажать их надо. "Таза суу" реализуют, а люди отравляются, пьют из речки воду", - заявил он, обращаясь к заместителю председателя Госстроя.

Ранее стало известно, что школьники одной из школ Ноокенского района, госпитализированные в больницы, могли отправиться водой из реки.