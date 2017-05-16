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Депутат требует сажать сотрудников Госстроя: "Таза суу" реализуют, а люди отравляются, пьют из речки воду

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426134-ru.html

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16 мая 2017, 10:33       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") требует сажать сотрудников Государственного агентства по строительству, архитектуре и ЖКХ.
Комитет ЖК по международным делам, обороне и безопасности 16 мая рассматривал ратификацию кредитного соглашения по проекту улучшения водоснабжения и санитарии в Жалал-Абадской области.
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"Сажать их надо. "Таза суу" реализуют, а люди отравляются, пьют из речки воду", - заявил он, обращаясь к заместителю председателя Госстроя.
Ранее стало известно, что школьники одной из школ Ноокенского района, госпитализированные в больницы, могли отправиться водой из реки.

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