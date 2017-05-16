Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане проходят сборы мобилизационного резерваВ Кыргызстане проходят сборы мобилизационного резерваДелегация КР участвует в конференции "Эффективные избирательные органы и демократический выборы" в г.Санкт-ПетербургДелегация КР участвует в конференции "Эффективные избирательные органы и демократический выборы" в г.Санкт-Петербург

В ГКНБ создан центр реагирования на компьютерные инциденты

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426133-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке по пр.Манаса предлагают создать новый парк со спортивным комплексом и велодорожкой (эскиз)

В Баткене создан оперативный штаб для решения техвопросов по переходу на ЦТВ

КГМА: Создана Ассоциация студенческих научных обществ медицинских вузов

Для решения проблем с переходом на ЦТВ созданы мобильные группы

Мэрия Оша: "Создана спецкомиссия по расследованию причин обрушения карусели в парке Навои"

16 мая 2017, 11:05       Комментарии

В сфере безопасности персональных данных должен быть ответственный госорган, сказал 16 мая депутат Дастан Бекешев (СДПК) в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациями, архитектуре и строительству.
По его словам, никто не отвечает за безопасность персональных данных. "В законе четко пишем, чтобы один госорган отвечал, аудит проводил. Вы правильно говорите, мы же сдаем биометрические данные, а кто знает, вдруг кто-то ими неправильно воспользуется", - сказал Д.Бекешев.
По словам начальника управления ГКНБ Бакыт уулу Рыспека, работы по информационной безопасности ведутся. "Вопрос информационной безопасности, вы сами знаете, очень широкая сфера, но, несмотря на это, работа ведется. Сейчас в киберпространстве на фоне происходящих событий ситуация немножко сложная. Поручением президента создан Центр реагирования на компьютерные инциденты. Сейчас мы на стадии развертывания нашего центра", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум