В ГКНБ создан центр реагирования на компьютерные инциденты

16 мая 2017, 11:05 Комментарии

В сфере безопасности персональных данных должен быть ответственный госорган, сказал 16 мая депутат Дастан Бекешев (СДПК) в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациями, архитектуре и строительству.

По его словам, никто не отвечает за безопасность персональных данных. "В законе четко пишем, чтобы один госорган отвечал, аудит проводил. Вы правильно говорите, мы же сдаем биометрические данные, а кто знает, вдруг кто-то ими неправильно воспользуется", - сказал Д.Бекешев.

По словам начальника управления ГКНБ Бакыт уулу Рыспека, работы по информационной безопасности ведутся. "Вопрос информационной безопасности, вы сами знаете, очень широкая сфера, но, несмотря на это, работа ведется. Сейчас в киберпространстве на фоне происходящих событий ситуация немножко сложная. Поручением президента создан Центр реагирования на компьютерные инциденты. Сейчас мы на стадии развертывания нашего центра", - сказал он.