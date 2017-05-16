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10.59: как бездетная бишкекчанка согласилась помочь и… стала счастливой

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426132-ru.html

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Как и у многих с этим у пары были проблемы... Волею судьбы лет шесть назад знакомая просила отвезти коробки с пожертвованиями в дом малютки. Там она встретила маленькую крошу, которая навсегда изменила ее жизнь.
На следующий день она познакомила мужа с Айданой. А неделю спустя документы на усыновление лежали на столе органов опеки и попечительства.
Для того чтобы они смогли стать мамой и папой этой девочки, им пришлось пройти много проверок и бумажной волокиты, изменить свою жизнь, и осознать груз ответственности принятого решения.
Как признаются родители, они ни разу не пожалели. Сейчас Айдане пять лет. Больше всех на свете она любит аташку и апашку.
За годы жизни вместе они стали похожи друг на друга, как родные.
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