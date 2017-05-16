10.59: как бездетная бишкекчанка согласилась помочь и… стала счастливой

16 мая 2017, 10:59 Комментарии

Это история обычной кыргызской семьи. Молодые люди, как и многие другие, поженившись, копили на квартиру и машину. Как и многих других, их доставали вопросами, когда по дому будет бегать малыш.

Родню было не угомонить.

- Мы хотим внука! Когда уже родите, вы только о себе думаете!

Как и у многих с этим у пары были проблемы... Волею судьбы лет шесть назад знакомая просила отвезти коробки с пожертвованиями в дом малютки. Там она встретила маленькую крошу, которая навсегда изменила ее жизнь.

На следующий день она познакомила мужа с Айданой. А неделю спустя документы на усыновление лежали на столе органов опеки и попечительства.

Для того чтобы они смогли стать мамой и папой этой девочки, им пришлось пройти много проверок и бумажной волокиты, изменить свою жизнь, и осознать груз ответственности принятого решения.

Как признаются родители, они ни разу не пожалели. Сейчас Айдане пять лет. Больше всех на свете она любит аташку и апашку.

За годы жизни вместе они стали похожи друг на друга, как родные.

- Знаешь, если бы я тогда не повезла коробки... То никогда бы ее не встретила. Ну, и что, что не я ее родила.

Ну, а теперь к новостям!

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В стране 10.59.

С уважением Светлана Федотова