Помощник Трампа случайно обнародовал телефон главы Пентагона

16 мая 2017, 10:34 Комментарии

Газета The Washington Post опубликовала фотографию на которой случайно оказался номер телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса, пишет "Комсомольская правда". Издание разместило несколько совместных фотографий президента Дональда Трампа и его помощника Кита Шиллера.

На одном из снимков у Шиллера в руке оказался листок бумаги, на котором совершенно четко читалось имя Мэттиса и номер его телефона. Причем в редакции сначала не заметили этого, пока один внимательный читатель не написал им.

Тогда корреспондент газеты Рэйчел Мантейфель решила провероверить, существует ли этот номер, и попала на автоответчик главы Пентагона.

"Я позвонила. Я попала на голосовую почту. Это был он", – рассказала она.

Поняв, что подставляет генерала, The Washington Post удалила фотографию с сайта. В вместо извинений, журналисты прошлись по личности Шиллера, отметив, что человек, отвечающий за безопасность, не должен допускать, чтобы закрытая информация просачивалась в СМИ.