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Помощник Трампа случайно обнародовал телефон главы Пентагона

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pomosh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426131-ru.html

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16 мая 2017, 10:34       Комментарии

Газета The Washington Post опубликовала фотографию на которой случайно оказался номер телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса, пишет "Комсомольская правда". Издание разместило несколько совместных фотографий президента Дональда Трампа и его помощника Кита Шиллера.
На одном из снимков у Шиллера в руке оказался листок бумаги, на котором совершенно четко читалось имя Мэттиса и номер его телефона. Причем в редакции сначала не заметили этого, пока один внимательный читатель не написал им.
Тогда корреспондент газеты Рэйчел Мантейфель решила провероверить, существует ли этот номер, и попала на автоответчик главы Пентагона.
"Я позвонила. Я попала на голосовую почту. Это был он", – рассказала она.
Поняв, что подставляет генерала, The Washington Post удалила фотографию с сайта. В вместо извинений, журналисты прошлись по личности Шиллера, отметив, что человек, отвечающий за безопасность, не должен допускать, чтобы закрытая информация просачивалась в СМИ.

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