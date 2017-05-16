В Беловодске открыли кабинет амбулаторной паллиативной помощи детям с ОВЗ

16 мая 2017, 10:59 Комментарии

В Беловодском детском психоневрологическом социальном стационарном учреждении открылся кабинет по оказанию амбулаторной паллиативной помощи детям. Цель создания кабинета заключается в улучшении качества жизни детей данного учреждения с различными формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития в ситуации, когда возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны, сообщает пресс-служба Минсоцразвития.

"Это второй кабинет по оказанию детской паллиативной помощи, который открывается при сотрудничестве и поддержке ОБФ "Первый детский хоспис". Первый кабинет создан в Джалал-Абадском детском психоневрологическом социальном стационарном учреждении в сентябре прошлого года. Предполагается комплексный подход, то есть физический, эмоциональный, социальный и духовный подход к больному ребенку, имеющему ограниченный срок жизни, вследствие неизлечимого заболевания", – сказала заместитель министра Жылдыз Полотова.

Руководитель ОБФ "Первый детский хоспис" Динара Аляева проинформировала о том, что планируется открытие подобных кабинетов по оказанию паллиативной помощи детям во всех областных центрах, которые будут выполнять также функции выездных служб для обеспечения всем необходимым детей с ограничивающими жизнь диагнозами на дому.

"Количество детей, имеющих тяжелые ограничивающие жизнь заболевания, к сожалению, не уменьшается. Зачастую возможности радикального лечения таких детей исчерпаны, но при наличии соответствующей и своевременной медицинской помощи и правильного ухода, а также при качественной психологической и социальной поддержке, продолжительность жизни этих детей можно не только значительно увеличить, но и качественно улучшить", – отметила она.

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