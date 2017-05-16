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В Бишкеке сотрудница таможни избила женщину (видео)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426129-ru.html

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16 мая 2017, 10:46       Комментарии

В Бишкеке на детской площадке, не поделив качели, сотрудница ГТС, прикрываясь мужем, который работает в прокуратуре, избила женщину. Об этом сообщает муж потерпевшей Алтын Акчалов.
По его словам, все произошло на детской площадке в 8 микрорайоне возле дома №40.
"Вообще на площадке три качели, две были заняты, там катались наши дети, одна была свободна. Тут подходить эта женщина с дочкой, и указывает другой девушке, чтобы та покатала дочку именно на той качели, где мы были с детьми. Мы ей ответили, что есть свободное место, на что услышали в сою сторону нецензурную брань при детях, и что ее дочка будет кататься на той качели, на которой она захочет", – рассказал он.
Мужчина рассказал, что после того, как он начал снимать все на телефон, на него накинулась девушка, а позже подключилась и сама сотрудница таможни.
"Я начал снимать ее на камеру, подходит девушка и начала махать руками, жена начала разнимать нас. После чего они вдвоем начали бить жену, плевать в лицо разняли их соседи. В итоге разбит мой телефон, очки, порвали мою футболку и жены. Угрожала нам, что позвонит мужу, который работает прокуратуре. Соседи потом нам сказал, что она сотрудница таможенной службы, и что не стоит связываться с ней", – заключил потерпевший.
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