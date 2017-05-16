В Атлантическом и Тихом океанах перехвачены тонны кокаина

16 мая 2017, 10:29 Комментарии

Испанские пограничники обнаружили и изъяли более двух тонн колумбийского кокаина на судне, пересекавшем Атлантический океан под венесуэльским флагом. Операция, в которой были также задействованы представители спецслужб Великобритании, Португалии и США, была проведена 4 мая, но её детали были обнародованы только в понедельник, сообщает Евроньюс.

Небольшое проржавевшее рыболовецкое судно контрабандистов было отбуксировано в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на Канарских островах. Все 7 членов экипажа, граждане Венесуэлы, были задержаны.

13 мая полиция Эквадора изъяла 5,53 тонны кокаина стоимостью 250 млн долларов на судне, которое вышло из эквадорского порта Ла-Либертад и направлялось в Испанию.