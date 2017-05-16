Ремонт 1 километра дороги к резиденции №1 обойдется в 5,4 млн сомов

16 мая 2017, 10:42 Комментарии

На портале государственных закупок появилось объявление о поиске исполнителя ремонта дороги, ведущей к резиденции №1 в Бишкеке.

На реконструкцию трассы Чон-Арык - Ала-Арча протяженностью в 5,5 километра выделяется 29,6 миллиона сомов. Таким образом, ремонт одного километра обойдется в 5,38 миллиона сомов.

Ремонт дороги разделен на 2 участка, на первый участок - 17-20-й километр - выделяется 14,9 миллиона сомов, на второй - 25,5-28-й километр - 11,9 миллиона.

Уложить новое дорожное полотно планируется до 15 сентября.

Стоит напомнить, что в марте текущего в года в столице начался проект "Развитие улично-дорожной сети". В рамках первой фазы проекта планируется провести ремонт 49 улиц и 95 километров дорог. На эти цели Китай выделил грант в 481 млрд юаней, или около 4,8 миллиарда сомов.