В Нарынском районе был сбит насмерть ребенок, жители перекрыли магистраль

16 мая 2017, 10:45 Комментарии

11 мая на автомагистрали Бишкек - Торугарт возле села Оттук Нарынского района был совершен наезд на велосипедиста, в результате чего от полученных травм скончался ученик 2-го класса.

Местные жители жаловались, что после начала дорожно-ремонтных работ в населенном пункте неоднократно совершаются ДТП, наезды на пешеходов, а также тяжело перегонять скот. После последнего дорожно-транспортного происшествия сельчане перекрыли дорогу с требованием поставить преграды для снижения скорости.

Министр внутренних дел незамедлительно взял под личный контроль проблемы жителей данного села, переговорил с соответствующими министерствами и получил разрешение на установку преград. Местные жители после разъяснения о намечаемых работах открыли перекрываемую ими дорогу.

Руководству УВД Нарынской области дано указание о принятии исчерпывающих мер по контролю за выполнением указанных работ.

Уже на следующий день дорожно-строительная фирма установила несколько преград для снижения скорости – "лежачие полицейские", знаки п.1.6 "Неровная дорога" у въезда и на территории села около школы и детского сада.