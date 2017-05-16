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Санитары Бишкека просят граждан не сжигать твердо-бытовые отходы, наносящие при горении вред здоровью

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sanitary-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426124-ru.html

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16 мая 2017, 10:23       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Санитарно–экологическая инспекция мэрии города Бишкек убедительно просит гостей и жителей столицы не сжигать твердо-бытовые отходы в неустановленных местах.
По информации городской службы, в целях недопущения сжигания мусора и несанкционированный выброс мусора 16 инспекторов круглосуточно и без выходных работают в этом направлении.
"Сжигание мусора в основном производится в частном и производственном секторах. Таким образом, в прошлом году было выявлено более 50 таких правонарушений. Во время горения мусора образуется не только угарный газ, но и клубы дыма токсичных веществ. Вредные химические вещества, после сжигания попадая в воздух, могут нанести вред здоровью человека", - отмечают в пресс-службе мэрии Бишкека.
Нарушителей будут привлекать к административной ответственности по статье 489 и за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах. Горожанин будет оштрафован в размере двадцати расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. А выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах - влекут штрафом на должностных лиц в размере ста расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. Те же действия, совершенные повторно после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа в размере двухсот расчетных показателей, пояснили в ведомстве.
При выявлении сжигания мусора бишкекчане могут позвонить в оперативную службу мэрии города Бишкек по короткому телефону – 185, а также главе санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек Данияру Сулайманову по телефону 65-81-59.

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