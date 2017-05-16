РКФР выдал кредит КТЖ на приобретение полувагонов и модернизацию предприятия

16 мая 2017, 10:36 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) подписал кредитный договор по прямому финансированию с Государственным Предприятием "Национальная Компания "Кыргыз Темир Жолу" (ГП "НК "КТЖ"), сообщили в фонде.

На выделенные средства заёмщик приобретёт универсальные полувагоны в количестве 150 штук, а также проведёт модернизацию и обновление техники и оборудования.

Реализация этого проекта внесёт вклад в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. К тому же модернизация технических средств существенно увеличит пропускную способность страны, что является одной из основных задач ГП "НК "КТЖ".

Помимо этого, данный проект позволит значительно сократить затраты на эксплуатацию и время передачи груза с одного вида транспорт на другой, тем самым снижая себестоимость перевозок. Такие изменения в дальнейшем повлекут за собой усиление конкурентоспособности железнодорожного транспорта, отмечают в РКФР.