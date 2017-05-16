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РКФР выдал кредит КТЖ на приобретение полувагонов и модернизацию предприятия

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/rkfr-vyda...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426123-ru.html

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16 мая 2017, 10:36       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) подписал кредитный договор по прямому финансированию с Государственным Предприятием "Национальная Компания "Кыргыз Темир Жолу" (ГП "НК "КТЖ"), сообщили в фонде.
На выделенные средства заёмщик приобретёт универсальные полувагоны в количестве 150 штук, а также проведёт модернизацию и обновление техники и оборудования.
Реализация этого проекта внесёт вклад в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. К тому же модернизация технических средств существенно увеличит пропускную способность страны, что является одной из основных задач ГП "НК "КТЖ".
Помимо этого, данный проект позволит значительно сократить затраты на эксплуатацию и время передачи груза с одного вида транспорт на другой, тем самым снижая себестоимость перевозок. Такие изменения в дальнейшем повлекут за собой усиление конкурентоспособности железнодорожного транспорта, отмечают в РКФР.

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