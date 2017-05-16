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Генконсул КР в Гуанчжоу обсудил с представителями компаний "ZTE" и "Шэньчжэньские авиалинии" вопросы сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/genkonsul...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426122-ru.html

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16 мая 2017, 10:41       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Генеральный консул Кыргызстана в г.Гуанчжоу Максат Тентимишов накануне в г.Шеньчжень (КНР) провел встречи с заместителем гендиректора Управления международного маркетинга компании "ZTE" Цзе Юнцзюнем и генеральным финансовым директором авиакомпании "Шэньчжэньские авиалинии" Ли Юцяном.
Как сообщает Генконсульство КР в Гуанчжоу, целью встречи с заместителем гендиректора Управления международного маркетинга компании "ZTE" Цзе Юнцзюнем стало обсуждение вопросов привлечения капитала и технологий данной компании в экономические и социальные проекты в КР.
В рамках встречи генконсул М.Тентимишов рассказал о возможности реализации экономически перспективного проекта - создания в КР современного технологического парка, который будет специализироваться на внедрении в республике новейших информационно-коммуникационных и инновационных технологий.
Глава кыргызского загранучреждения в г. Гуанчжоу также проинформировал о начале реализации общенационального проекта по построению государства "Таза коом", направленное на повышение качества госуслуг для гражданского и бизнес сообщества, и о намерении внедрения проекта "Безопасный город", направленного на установку аппаратно-программного комплекса в различных городах и автодорогах КР.
В свою очередь Цзе Юнцзюнь помимо заинтересованности инвестиционного и подрядного участия в них также заявил о намерении изучения возможностей инвестирования в другие проекты КР.
В тот же день состоялись переговоры М.Тентимишова с генеральным финансовым директором авиакомпании "Шэньчжэньские авиалинии" Ли Юцяном, одной из ключевых тем которых стало открытие нового авиарейса Бишкек–Шэньчжэнь/Гуанчжоу.
Помимо этого стороны также обсудили вопрос приобретения авиакомпанией "Шэньчжэньские авиалинии" 49% акций госавиакомпании "Кыргызстан" и создания на его базе совместного предприятия. М.Тентимишов добавил, что в случае приобретения акций кыргызской авиакомпании, созданное совместное предприятие сможет получить пятую степень свободы полетов. По мнению Генконсула, вхождение на рынок кыргызских авиаперевозчиков позволит "Шэньчжэньским авиалиниям" расширить диапазон полетов в другие страны ближнего и дальнего зарубежья.
По итогам мероприятия стороны подтвердили необходимость изучения предложения и организации очередной встречи для обсуждения условий сделки.

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