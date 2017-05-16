Генконсул КР в Гуанчжоу обсудил с представителями компаний "ZTE" и "Шэньчжэньские авиалинии" вопросы сотрудничества

16 мая 2017, 10:41 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Генеральный консул Кыргызстана в г.Гуанчжоу Максат Тентимишов накануне в г.Шеньчжень (КНР) провел встречи с заместителем гендиректора Управления международного маркетинга компании "ZTE" Цзе Юнцзюнем и генеральным финансовым директором авиакомпании "Шэньчжэньские авиалинии" Ли Юцяном.

Как сообщает Генконсульство КР в Гуанчжоу, целью встречи с заместителем гендиректора Управления международного маркетинга компании "ZTE" Цзе Юнцзюнем стало обсуждение вопросов привлечения капитала и технологий данной компании в экономические и социальные проекты в КР.

В рамках встречи генконсул М.Тентимишов рассказал о возможности реализации экономически перспективного проекта - создания в КР современного технологического парка, который будет специализироваться на внедрении в республике новейших информационно-коммуникационных и инновационных технологий.

Глава кыргызского загранучреждения в г. Гуанчжоу также проинформировал о начале реализации общенационального проекта по построению государства "Таза коом", направленное на повышение качества госуслуг для гражданского и бизнес сообщества, и о намерении внедрения проекта "Безопасный город", направленного на установку аппаратно-программного комплекса в различных городах и автодорогах КР.

В свою очередь Цзе Юнцзюнь помимо заинтересованности инвестиционного и подрядного участия в них также заявил о намерении изучения возможностей инвестирования в другие проекты КР.

В тот же день состоялись переговоры М.Тентимишова с генеральным финансовым директором авиакомпании "Шэньчжэньские авиалинии" Ли Юцяном, одной из ключевых тем которых стало открытие нового авиарейса Бишкек–Шэньчжэнь/Гуанчжоу.

Помимо этого стороны также обсудили вопрос приобретения авиакомпанией "Шэньчжэньские авиалинии" 49% акций госавиакомпании "Кыргызстан" и создания на его базе совместного предприятия. М.Тентимишов добавил, что в случае приобретения акций кыргызской авиакомпании, созданное совместное предприятие сможет получить пятую степень свободы полетов. По мнению Генконсула, вхождение на рынок кыргызских авиаперевозчиков позволит "Шэньчжэньским авиалиниям" расширить диапазон полетов в другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

По итогам мероприятия стороны подтвердили необходимость изучения предложения и организации очередной встречи для обсуждения условий сделки.