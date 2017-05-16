Должностные лица ЦСМ в Бишкеке уличены в присвоении бюджетных средств

16 мая 2017, 10:46 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Должностные лица Центра семейной медицины (ЦСМ) №18 г.Бишкек уличены в присвоении бюджетных средств, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Как отмечается, прокуратурой Октябрьского района г.Бишкек возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Центра семейной медицины №18 (ЦСМ) по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Установлено, что должностные лица вышеуказанного ЦСМ, войдя в сговор с работниками бухгалтерского учета, в период с 2013 по 2017 годы, путем открытия счетов кассиру ЦСМ К.Д. в банках республики, незаконно перечисляли бюджетные денежные средства ежемесячно в сумме 200 тыс сомов, которые присваивались ими.

Кроме этого, в нарушение требований Положения "Об оплате труда работников здравоохранения КР", необоснованно было выплачено работникам за счет увеличения коэффициента трудового участия 82 тыс 100 сомов.

В результате противоправных действий должностных лиц вышеотмеченного ЦСМ, государству причинен материальный ущерб на сумму более 8 млн 900 тыс сомов.

Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГСБЭП по городу Бишкек.