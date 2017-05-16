Прежде чем сжечь мусор, проверь кошелек — в Бишкеке штраф до 20 тыс сомов

16 мая 2017, 10:12 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. Санитарно-экологическая инспекция мэрии Бишкека просит жителей и гостей столицы не сжигать твердые бытовые отходы (ТБО) в неустановленных местах, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что в целях недопущения сжигания мусора в городе круглосуточно дежурят 16 инспекторов. В прошлом году было выявлено свыше 50 таких правонарушений.

Дым от горящего мусора наносит вред не только природе, но и здоровью человека. За выброс и сжигание ТБО в неустановленных местах граждан привлекают к административной ответственности: размер штрафа для физических лиц составляет 2 тысячи сомов, а для должностных - 10 тысяч с привлечением к общественным работам на восемь часов. Штраф за повторное нарушение возрастает до 20 тысяч сомов, напоминает мэрия.

При выявлении фактов сжигания мусора можно звонить в оперативную службу муниципалитета по номеру 185, а также главе Санитарно-экологической инспекции Данияру Сулайманову - (0312) 65-81-59.