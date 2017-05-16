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Новости Кыргызстана

Жители Чолпон-Аты познакомились с культурой ЯпонииЖители Чолпон-Аты познакомились с культурой Японии

Затоплены дома, снесен Daewoo — последствия селя в Кадамджае

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426119-ru.html

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С.Жээнбеков ознакомился с ходом очистительных работ на реке Бурана и с последствиями землетрясения в с.Арпатектир

16 мая 2017, 10:35       Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В городе Айдаркене Кадамджайского района устраняются последствия селя, сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области.
Согласно информации управления МЧС по региону, в полночь 16 мая после проливных дождей река Гавуян вышла из берегов и на несколько улиц города обрушился сель.
Водно-грязевые потоки затопили 11 домов и 17 огородов. Повреждены пять опор линий электропередачи, разрушены пристройки, смыта машина марки Daewoo Matiz. Пострадавших среди населения нет.
Утром полпред Абиш Халмурзаев проверил состояние домов и встретился с местными жителями. Он поручил соответствующим службам устранить последствия стихии.

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