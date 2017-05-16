Затоплены дома, снесен Daewoo — последствия селя в Кадамджае

16 мая 2017, 10:35 Комментарии

БИШКЕК, 16 мая - Sputnik. В городе Айдаркене Кадамджайского района устраняются последствия селя, сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области.

Согласно информации управления МЧС по региону, в полночь 16 мая после проливных дождей река Гавуян вышла из берегов и на несколько улиц города обрушился сель.

Водно-грязевые потоки затопили 11 домов и 17 огородов. Повреждены пять опор линий электропередачи, разрушены пристройки, смыта машина марки Daewoo Matiz. Пострадавших среди населения нет.

Утром полпред Абиш Халмурзаев проверил состояние домов и встретился с местными жителями. Он поручил соответствующим службам устранить последствия стихии.