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Генпрокуратура: Должностные лица ЦСМ ежемесячно перечисляли на свои банковские счета по 200 тыс. сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/genpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426118-ru.html

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16 мая 2017, 10:04       Комментарии

Прокуратурой Октябрьского района города Бишкек возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Центра семейной медицины №18 по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры КР.
"Установлено, что должностные лица вышеуказанного ЦСМ, войдя в сговор с работниками бухгалтерского учета, в период с 2013 по 2017 годы, путем открытия счетов кассиру ЦСМ К.Д. в банках республики, незаконно перечисляли бюджетные денежные средства ежемесячно в сумме 200 тыс. сомов, которые присваивались ими", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Кроме этого, в нарушение требований Положения "Об оплате труда работников здравоохранения КР" работникам необоснованно было выплачено за счет увеличения коэффициента трудового участия 82 тыс. 100 сомов.
"В результате противоправных действий должностных лиц вышеотмеченного ЦСМ государству причинен материальный ущерб на сумму более 8 млн. 900 тыс. сомов. Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГСБЭП по городу Бишкек", — отмечают в ГП КР.

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