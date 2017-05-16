Мэрия Бишкека просит горожан не жечь мусор

16 мая 2017, 10:16 Комментарии

Санитарно–экологическая инспекция мэрии города Бишкек убедительно просит гостей и жителей столицы не сжигать твердые бытовые отходы в неустановленных местах. По информации городской службы, в целях недопущения сжигания мусора и несанкционированный выброс мусора 16 инспекторов круглосуточно и без выходных работают в этом направлении.

"Сжигание мусора в основном производится в частном и производственном секторах. В 2016 году было выявлено более 50 таких правонарушений. Во время горения мусора образуется не только угарный газ и клубы дыма токсичных веществ. Вредные химические вещества после сжигания, попадая в воздух, могут нанести вред здоровью человека", — отмечают в пресс-службе мэрии.

Нарушителей будут привлекать к административной ответственности по статье 489 и за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах. Горожанин будет оштрафован на 2 тыс. сомов, с привлечением к общественным работам на восемь часов. Юридические лица, сжигающие производственный мусор, будут оштрафованы на 10 тыс. сомов, с привлечением к общественным работам на восемь часов. Те же действия, совершенные повторно после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа в размере 200 расчетных показателей (20 тыс. сомов).

"При выявлении сжигания мусора бишкекчане могут позвонить в оперативную службу мэрии города Бишкек по короткому телефону 185, а также главе санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек Данияру Сулайманову по телефону 65-81-59", — говорится в сообщении мэрии Бишкека.