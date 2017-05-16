Жители Чолпон-Аты познакомились с культурой Японии

16 мая 2017, 10:21 Комментарии

В Чолпон-Ате Иссык-Кульской области прошел день Японии. Данное мероприятие проводится при содействии полномочного представительства правительства КР в Иссык-Кульской области, мэрии города Чолпон-Ата и культурного центра "Рух Ордо".

В этот день для жителей и гостей курортного города были открыты культурные уголки оригами, body painting, каллиграфии, японского напитка "Сакэ" и традиционных детских игр "Кэндама", "Кома".

1 of 9 Гостей мероприятия поприветствовали аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев, мэр города Чолпон-Ата Карыбек Саралаев, чрезвычайный и полномочного посол Японии в КР Ёсихиро Ямамура.

В концертной программе выступили барабанщики "Ооэдодайко", прошли показательные выступления сумоистов, кэндоистов и каратистов.