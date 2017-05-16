Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше в некоторых районах сегодня не будет газаВ Оше в некоторых районах сегодня не будет газаГенпрокуратура: Должностные лица ЦСМ ежемесячно перечисляли на свои банковские счета по 200 тыс. сомовГенпрокуратура: Должностные лица ЦСМ ежемесячно перечисляли на свои банковские счета по 200 тыс. сомов

Если ты не служил, то обязан пройти сборы мобилизованного резерва

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359887_es...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426115-ru.html

Похожие новости

В Балыкчы пройдут сборы мобилизационного резерва среди призывников 35-40 лет

В Бишкеке пройдет конференция по дорожному сектору Кыргызстана

В Бишкеке пройдет международный финансовый форум

В ГУВД Бишкека прошел Днем памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников

ТИК Бишкека объявляет о формировании резервов участковых избирательных комиссий

16 мая 2017, 10:06       Комментарии

Во исполнение Закона КР "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах" в военных комиссаритатах и сборных пунктах проводятся мероприятия по призыву граждан на сборы мобилизационного резерва. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.
Согласно статье 21 вышеупомянутого Закона, граждане, достигшие двадцати пяти лет, не прошедшие военную или альтернативную службы, не имевшие отсрочку или освобождение от призыва, предоставленные решениями районных (городских) призывных комиссий, в случае отказа в возбуждении уголовного дела правоохранительными органами имеют право пройти сборы мобилизационного резерва.
На республиканских сборных пунктах городов Бишкек, Балыкчы, Джалал-Абад, Ош проходит отправка призывников в возрасте от двадцати пяти до сорока лет на сборы мобилизационного резерва, которые будут проходить на базе учебного центра войсковой части №20636 в городе Балыкчы. На вышеуказанные сборы привлекаются свыше 300 призывников.
Граждане, призванные на сборы, принимают Военную присягу, а по окончании сборов зачисляются в запас и ставятся на учет военнообязанных первой категории.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум