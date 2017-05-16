Если ты не служил, то обязан пройти сборы мобилизованного резерва

16 мая 2017, 10:06 Комментарии

Во исполнение Закона КР "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах" в военных комиссаритатах и сборных пунктах проводятся мероприятия по призыву граждан на сборы мобилизационного резерва. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Согласно статье 21 вышеупомянутого Закона, граждане, достигшие двадцати пяти лет, не прошедшие военную или альтернативную службы, не имевшие отсрочку или освобождение от призыва, предоставленные решениями районных (городских) призывных комиссий, в случае отказа в возбуждении уголовного дела правоохранительными органами имеют право пройти сборы мобилизационного резерва.

На республиканских сборных пунктах городов Бишкек, Балыкчы, Джалал-Абад, Ош проходит отправка призывников в возрасте от двадцати пяти до сорока лет на сборы мобилизационного резерва, которые будут проходить на базе учебного центра войсковой части №20636 в городе Балыкчы. На вышеуказанные сборы привлекаются свыше 300 призывников.

Граждане, призванные на сборы, принимают Военную присягу, а по окончании сборов зачисляются в запас и ставятся на учет военнообязанных первой категории.