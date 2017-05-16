В Бишкеке проходит акция "Вместе за безопасность детей на дорогах"

16 мая 2017, 9:50 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. С 15 по 25 мая столичное Управление образования совместно с общественным фондом "Лига защитников прав ребенка" запустила акцию "Вместе за безопасность детей на дорогах", сообщили в мэрии Бишкека.

В рамках данной акции будет организовано для всех школьников Бишкека сопровождение на пешеходных переходах, расположенных вблизи школ.

Цель акции - привлечь внимание водителей к участившимся случаям наезда на детей, предупредить ДТП с участием детей.

На данный момент сопровождение учащихся осуществляется в школах: №70, 48, 41, 18, 75, 22.

Также на оживленных перекрестках около школ дежурят инспектора Управления патрульной милиции города Бишкек.