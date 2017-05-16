Доллар США: 67.7700   
Евро: 74.1743   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Должностные лица Госэкотехинспекции подозреваются в злоупотребленииДолжностные лица Госэкотехинспекции подозреваются в злоупотребленииРазаков: Необходимо ускорить доставку стройматериалов в зону ЧСРазаков: Необходимо ускорить доставку стройматериалов в зону ЧС

В МТСР рассказали о проводимой работе в отношении пострадавших от схода оползня в сельуправах Зергер и Жалпак-Таш

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-mtsr-ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426113-ru.html

Похожие новости

СМИ рассказали, кто может стоять за глобальной кибератакой

Разработчики констатировали "смерть" формата MP3

Минздрав сообщает о самочувствии пострадавших при ЧС на юге Кыргызстана

Вице-премьер поручил ускорить доставку стройматериалов в села Чон-Алая, пострадавшие от землетрясения

Движение транспорта в Боомском ущелье периодически будет перекрываться из-за работ по спуску камней

16 мая 2017, 9:58       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Сотрудниками Управления социального развития Узгенского района продолжается работа по обследованию и оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим семьям в результате схода оползня 29 апреля 2017 года в селе Аюу-Сай сельской управы Зергер. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития.
По их информации, отделом по защите семьи и детей данного Управления разработаны и внесены на рассмотрение Комиссии по делам детей при райгосадминистрации планы индивидуальной работы с семьей (ПИРС) и индивидуальные планы по защите ребенка (ИПЗР).
В настоящее время данные планы Комиссией утверждены на 11 семей и 18 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проводится работа по оказанию содействия в восстановлении документов, удостоверяющих личность, для назначения социальных выплат в установленном порядке, а также по временному размещению несовершеннолетних детей в различные детские учреждения.
Параллельно сотрудниками Управления такая же помощь оказывается и семьям, пострадавшим в результате схода оползня в селе Курбу-Таш сельской управы Жалпак-Таш.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум