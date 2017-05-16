В МТСР рассказали о проводимой работе в отношении пострадавших от схода оползня в сельуправах Зергер и Жалпак-Таш

16 мая 2017, 9:58 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Сотрудниками Управления социального развития Узгенского района продолжается работа по обследованию и оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим семьям в результате схода оползня 29 апреля 2017 года в селе Аюу-Сай сельской управы Зергер. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития.

По их информации, отделом по защите семьи и детей данного Управления разработаны и внесены на рассмотрение Комиссии по делам детей при райгосадминистрации планы индивидуальной работы с семьей (ПИРС) и индивидуальные планы по защите ребенка (ИПЗР).

В настоящее время данные планы Комиссией утверждены на 11 семей и 18 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проводится работа по оказанию содействия в восстановлении документов, удостоверяющих личность, для назначения социальных выплат в установленном порядке, а также по временному размещению несовершеннолетних детей в различные детские учреждения.

Параллельно сотрудниками Управления такая же помощь оказывается и семьям, пострадавшим в результате схода оползня в селе Курбу-Таш сельской управы Жалпак-Таш.