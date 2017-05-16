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Должностные лица Госэкотехинспекции подозреваются в злоупотреблении

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dolzhnost...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426112-ru.html

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16 мая 2017, 10:00       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Должностные лица Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР подозреваются в злоупотреблении, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
Как отмечается, прокуратурой Ленинского района г.Бишкек возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР, а также в отношении ответственных лиц ОсОО "А.с."Т.", ОсОО "Э.Г." и ОсОО "О.Т." по признакам преступления, предусмотренного статьей 353 (самоуправство) УК КР.
Установлено, что по заказу ОсОО "О.Т.", ОсОО "А.с. "Т." разработан проект многоэтажного жилого дома, который состоит из трех блок-секций, разделенных антисейсмическими швами и одноэтажной пристройки. 15 ноября 2013 года данный проект был согласован Бишкекглавархитектурой (БГА) и 8 июля 2015 года утвержден Департаментом Госэкспертизы.
Однако генеральным подрядчиком ОсОО "Э.Г." по заказу ОсОО "О.Т.", в нарушение действующих норм законодательства в сфере градостроительства и архитектуры, возведен второй этаж пристройки. После, в сентябре 2016 года, инспектором Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР с участием представителей вышеуказанных ОсОО составлен акт о приемке объекта в эксплуатацию.
Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГСБЭП по городу Бишкек.

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