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Генпрокуратура: Должностные лица ЦСМ ежемесячно перечисляли на свои банковские счета по 200 тыс. сомовГенпрокуратура: Должностные лица ЦСМ ежемесячно перечисляли на свои банковские счета по 200 тыс. сомовДолжностные лица Госэкотехинспекции подозреваются в злоупотребленииДолжностные лица Госэкотехинспекции подозреваются в злоупотреблении

ГНС: За четыре месяца собрано более 22 млрд сомов налогов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gns-za-ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426111-ru.html

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16 мая 2017, 10:02       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. За январь-апрель 2017 года Государственной налоговой службой (ГНС) КР собрано 22 млрд 339,3 млн сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 100,1% или перевыполнен на 19,9 млн сомов, сообщает пресс-служба ведомства.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление налогов увеличилось на 2 млрд 227,9 млн сом или на 11,1%. При этом без учета поступлений по налогу с продаж, по которому в 2016 году были предоставлены освобождения, сбор налогов увеличился на 3 млрд 835,5 млн сомов или на 19,1 %.

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