В Оше обсуждены проекты сотрудничества с ОБСЕ

16 мая 2017, 10:10 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Первый вице-мэр города Ош Замирбек Аскаров 15 мая провел встречу с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Пьером фон Арксом, сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

По их информации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества, действующие проекты ОБСЕ в городе Ош, а также планируемые проекты.

В приветственной речи З.Аскаров отметил значение проектов ОБСЕ по укреплению безопасности, в частности в вопросах профилактики правонарушений.

"Мэрия города Ош всегда выступала партнером по реализуемым проектам в области укрепления мира и безопасности. Стоит отметить проект "Квартальная милиция", реализуемый совместно с правоохранительными органами и населением города. В рамках проекта действует координационная группа, которая проводит разьяснительную работу среди населения. Основная задача проекта – сблизить население с сотрудниками внутренних дел для противодействия общим угрозам безопасности", - сказал Аскаров.

В ходе встречи обсуждались также вопросы усиления безопасности, в том числе в сфере профилактики терроризма и экстремизма, вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, незаконной миграции, социально-экономические и экологические вопросы.

В свою очередь представители ОБСЕ подчеркнули, что проводимая работа по укреплению безопасности, в том числе безопасности на дорогах в Оше будет продолжена, что несомненно создаст условия для укрепления мира, повышения безопасности, создания условий для демократического развития общества.