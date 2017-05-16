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В Оше обсуждены проекты сотрудничества с ОБСЕ

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426109-ru.html

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16 мая 2017, 10:10       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Первый вице-мэр города Ош Замирбек Аскаров 15 мая провел встречу с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Пьером фон Арксом, сообщили в пресс-службе мэрии Оша.
По их информации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества, действующие проекты ОБСЕ в городе Ош, а также планируемые проекты.
В приветственной речи З.Аскаров отметил значение проектов ОБСЕ по укреплению безопасности, в частности в вопросах профилактики правонарушений.
"Мэрия города Ош всегда выступала партнером по реализуемым проектам в области укрепления мира и безопасности. Стоит отметить проект "Квартальная милиция", реализуемый совместно с правоохранительными органами и населением города. В рамках проекта действует координационная группа, которая проводит разьяснительную работу среди населения. Основная задача проекта – сблизить население с сотрудниками внутренних дел для противодействия общим угрозам безопасности", - сказал Аскаров.
В ходе встречи обсуждались также вопросы усиления безопасности, в том числе в сфере профилактики терроризма и экстремизма, вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, незаконной миграции, социально-экономические и экологические вопросы.
В свою очередь представители ОБСЕ подчеркнули, что проводимая работа по укреплению безопасности, в том числе безопасности на дорогах в Оше будет продолжена, что несомненно создаст условия для укрепления мира, повышения безопасности, создания условий для демократического развития общества.

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