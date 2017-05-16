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СМИ рассказали, кто может стоять за глобальной кибератакой

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/smi-rassk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426108-ru.html

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16 мая 2017, 10:13       Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Связанная с КНДР группа хакеров может стоять за атакой вредоносной программы-вымогателя, которая поразила сотни тысяч компьютеров по всему миру, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на экспертов американской компании Symantec и российской "Лаборатории Касперского".
По данным газеты, аналитики двух компаний после изучения полученной информации пришли к выводу, что за кибератакой может стоять группа хакеров Lazarus, связанных с кражей средств ЦБ Бангладеш в прошлом году и атакой на студию Sony в 2014 году.
Масштабная кибератака по всему миру началась в пятницу, 12 мая. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. Директор Европола Роб Уэйнрайт ранее заявлял, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.
Источник РИА Новости

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