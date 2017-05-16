16 мая 2017, 10:17 Комментарии

Бишкек, 16 мая /Кабар/. Чехия выразила заинтересованность в локализации производств в Кыргызстане. Об этом стало известно во время встречи заместителя министра экономики КР Данияра Иманалиева с заместителем министра промышленности и торговли Чехии Эдуардом Муржицки.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики КР, встреча состоялась в рамках Кыргызско-Чешского бизнес-форума, в период с 15 по 20 мая 2017 года в г.Прага.

"В ходе встречи Стороны обсудили текущий статус двустороннего сотрудничества, возможности их расширения и активизации в таких сферах, как: торговля, промышленность, сельское хозяйство и т.д. Чешская Сторона выразила заинтересованность в локализации производств в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

Целью данного мероприятия является повышение квалификации бизнесменов из Кыргызстана, обмен опытом, а также ознакомление с лучшими практиками чешских компаний для налаживания дальнейшего сотрудничества.

Организаторами указанного Форума являются Российско-Кыргызский Фонд Развития и Посольство ЧР в КР с резиденцией в г. Астана.

В рамках данного Бизнес форума планируется ряд мероприятий, связанных с посещением чешских предприятий и завода "Skoda", а также встречи с чешскими компаниями в формате "В2В".