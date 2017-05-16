Чехия заинтересована в локализации производств в Кыргызстане

16 мая 2017, 9:51 Комментарии

Чешская Республика выразила заинтересованность в локализации производств в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

15 мая 2017 года в городе Прага (Чешская Республика) состоялась встреча заместителя министра экономики Кыргызской Республики Данияра Иманалиева с заместителем министра промышленности и торговли Чешской Республики Эдуардом Муржицки. В ходе данной встречи стороны обсудили текущий статус двустороннего сотрудничества, возможности их расширения и активизации в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство и т. д. Чешская сторона выразила заинтересованность в локализации производств в Кыргызской Республике.