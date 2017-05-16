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"Эйр Манас" проходит аудит на соответствие стандартам IOSA

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359886_ey...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426103-ru.html

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16 мая 2017, 9:30       Комментарии

"Летать – право каждого" - такого мнения твердо придерживается отечественный авиаперевозчик "Эйр Манас". Более того, летать нужно безопасно, что безусловно еще важнее, ведь человеческая жизнь ценнее любых ярких бизнес стратегий и звучных высказываний.
Стремясь сделать воздушные перевозки не только экономически доступными и выгодными, но и соответствующими самым передовым международным стандартам в обеспечении безопасности полетов, авиакомпания "Эйр Манас" прошла международный аудит IOSA (IATA Operational Safety Audit, пер. "Эксплуатационный аудит безопасности полетов IATA". - Прим.ред.). Международные аудиторы проверили соответствие производственных процессов "Эйр Манас" применимым стандартам и рекомендуемым практикам IATA (International Air Transportation Association - пер. "Международная ассоциация воздушного транспорта". - Прим.ред.) .
Так в чем же особенность аудита IOSA для авиаперевозчика?
Эксплуатационный аудит безопасности полетов IOSA – это международно признанная программа оценки внутренних эксплуатационных систем управления и контроля полетов авиакомпании. Проще говоря, этот аудит представляет собой независимую оценку и всестороннюю проверку производственной деятельности авиаперевозчика, в частности соответствующее документальное оформление, практическое внедрение и исполнение более 950 стандартов и рекомендуемых практик IATA по восьми направлениям производственной деятельности: общее организационное управление и контроль, летная эксплуатация, управление полетами и диспетчерская служба, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание самолетов, бортовое обслуживание, наземное обслуживание, перевозка грузов и обеспечение авиационной безопасности. Это не простое кабинетное исследование, а настоящая практическая и наглядная проверка соответствия авиаперевозчика международным стандартам безопасности полетов.
Как отмечает Талгат Нурбаев, Генеральный директор авиакомпании "Эйр Манас": "Прохождение международного аудита IOSA свидетельствует о высоком уровне развития авиакомпании в части качества оказания услуг и, разумеется, является показателем обеспечения безопасности полетов. Признание безопасной деятельности на международном уровне гарантирует совершенно иной статус авиаперевозчика как на внутреннем, так и на международном рынке. Не всем авиаперевозчикам доступна процедура аудита IOSA, это длительный и трудоемкий процесс, требующий финансовых, материальных и трудовых вложений. Это настоящая проверка на прочность, сплоченность команды, серьезность и долгосрочность намерений, а также ответственное обязательство и впредь поддерживать заданный высокий уровень безопасности полетов, не от случая к случаю, а постоянно, каждый день - ведь это не единовременная акция, его нужно проходить каждые два года".
Действительно, программа IOSA - это передовая практика в мировой авиационной индустрии, декларирующая свое преимущество и превосходство в применении системности и систематичности. Основываясь на методах системного подхода, программа IOSA дает возможность проводить прикладной мониторинг и анализ безопасности полетов и, главным образом, объединять воедино структуры и подразделения компании, что критически важно для всеобъемлющего обеспечения безопасности полетов как внутри компании, так и в совместной деятельности с ее поставщиками, подрядными организациями и партнерами.
Предусматривается система обратной связи, позволяющая своевременно проводить корректирующие действия для устранения выявленных недостатков и предотвращать их системное проявление. К тому же, стандарты IOSA требуют высокого внимания к детализации процессов и минимизации рисков от влияния человеческого фактора. Буквально действия каждого участника производства полетов описываются до мельчайших подробностей, что позволяет говорить о детализированной технологии обеспечения безопасности производства полетов.
Между тем эксплуатационный аудит IOSA помог более 400 авиакомпаниям в мире не только повысить эксплуатационную безопасность, но и улучшить финансово-коммерческие показатели. В частности, через заключение соглашений для выполнения совместных рейсов с другими авиакомпаниями имеется возможность увеличить поток и оборот пассажиров, а также географию полетов. При этом сокращается количество необходимых двусторонних аудитов, ибо партнеры должны быть уверены друг в друге и в том, что их пассажиры, переданные другому перевозчику, будут доставлены в пункт назначения в целости и сохранности, согласно заданному уровню безопасности и сервисному обслуживанию.
Безусловно, успешное прохождение сертификации IOSA дает и коммерческое преимущество значительно увеличить маршрутную сеть перевозок, что крайне важно для стабильного и устойчивого развития компании. К тому же, расширяются рыночные возможности по обновлению парка воздушных судов, значительно сокращаются затраты на лизинг воздушных судов и их страхование, и, в конце концов, обновляется потенциал в выработке взаимовыгодной ценовой политики.
И, пожалуй, самый немаловажный фактор – успешная сертификация IOSA станет еще одним значительным шагом к выводу отечественных авиаперевозчиков из так называемого "черного списка" Европейского союза, что бесспорно является катализатором больших перемен к лучшему в жизни всей страны. Таким образом, выгоду в широком смысле получает не только авиакомпания и страна в целом, но в частности и ее простой житель – пассажир, который сможет позволить себе экономически выгодный и безопасный перелет.
На данный момент авиакомпания "Эйр Манас" завершает процесс сертификации IOSA и становления первым отечественным авиаперевозчиком членом IATA.
Кратко о компании
"Эйр Манас" – одна из динамично развивающихся авиакомпаний Кыргызской Республики. Визитной карточкой Эйр Манас стала предложенная компанией бизнес-модель низкобюджетных, "лоукост" авиаперевозок. Это новая стратегия, широко практикуемая в ряде зарубежных стран, была адаптирована к рынку Центральноазиатского региона. "Эйр Манас" базируется в "Международном аэропорту "Манас". В своем авиапарке "Эйр Манас" использует воздушные суда типа Боинг 737-400 и Боинг 737-800. В аэропорту базирования авиакомпания "Эйр Манас" имеет свою собственную сертифицированную авиационно-техническую базу по оперативному обслуживанию воздушных судов. Благодаря постоянной программе повышения квалификации опытный экипаж и технический персонал обеспечивают максимальную безопасность на борту самолета, стремясь соответствовать высоким стандартам и удовлетворить потребности пассажиров.
Главным приоритетом авиакомпании "Эйр Манас" является ее приверженность к международным стандартам качества и безопасности полетов. В ноябре 2014 года авиакомпания стала первым среди местных авиаперевозчиков обладателем сертификата ISO 9001:2008 по Системе менеджмента качества, успешно пройдя необходимые этапы международной сертификации. На данный момент авиакомпания "Эйр Манас" завершает процесс сертификации IOSA и становления первым отечественным авиаперевозчиком членом IATA.
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