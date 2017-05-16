Атамбаев: Проект "Один пояс - один путь" – это большой шаг для стран ЦА

16 мая 2017, 9:35 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 15 мая в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику принял участие в заседании круглого стола лидеров стран-участниц форума "Один пояс – один путь".

В ходе своего выступления глава государства отметил, что современный мир переживает период глубинной трансформации. "Рост глобализации, активизация интеграционных процессов несут в себе большие надежды, долгосрочные перспективы и в то же время непростые проблемы. В этом смысле трудно переоценить роль и значение идеи, предложенной председателем Си Цзиньпинем. "Один пояс - один путь" открывает перед всеми нами новые возможности и большие перспективы", - сказал Алмазбек Атамбаев.

По словам главы государства, для стран Центральной Азии эта инициатива дает возможность для выхода к морю и на мировые рынки.

"Но кроме решения чисто логистических и транспортных задач, мы хотели бы поддержать идею председателя Си Цзиньпиня о строительстве цифрового Шелкового пути, о чем он сказал вчера в своем докладе", - сказал президент.

Алмазбек Атамбаев также сообщил, что в Кыргызской Республике в текущее время проводится масштабная работа по разработке долгосрочной стратегии развития, рассчитанной до 2040 года. Ее ключевым компонентом станет национальная программа цифровой трансформации "Таза Коом" - ("Чистое общество").

В этой связи, по словам президента, Кыргызская Республика выражает готовность к сопряжению концепции "Один пояс - один путь" с национальной программой "Таза Коом" в целях взаимовыгодного сотрудничества и совместного процветания.

Глава государства предложил приступить к реализации двух следующих задач. "Первое - расширение сети волоконно-оптических линий передачи (ВОЛС), проходящих из Китая в Европу через территорию Кыргызской Республики. Если ВОЛС будут проходить через Кыргызстан, то скорость передачи данных увеличится в десятки раз от Гонконга и Шанхая до Берна и Рима, Будапешта и Брюсселя, до Праги и Мадрида. И второе - построение высокотехнологических логистических центров и развитие совместной электронной торговли. В условиях роста таких интернет-гигантов, как, например, Aлибаба, Taobao, Кыргызская Республика может стать страной наилучшего благоприятствования для построения логистических центров для ускорения выполнения интернет-заказов для потребителей стран большой Евразии, как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, имея в виду весь наш континент Евразия", - сказал Алмазбек Атамбаев.

По словам главы государства, в рамках идеи нового Шелкового пути Кыргызстан поддерживает проект строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан". "Данная дорога будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии и предоставлению прямого и удобного выхода к портам Персидского залива и Тихого океана. И, к тому же, в целом данный проект в полной мере соответствует целям "Одного пояса - одного пути" в части создания новых и альтернативных транспортных коридоров", - сказал президент.

Алмазбек Атамбаев также отметил, что сегодня в Кыргызстане функционируют четыре международные автомобильные магистрали, которые входят в международный транспортный коридор, реабилитированы и соответствуют необходимым стандартам. "Кроме того, в 2018 году завершается строительство альтернативной автомобильной дороги "Север-Юг" международного класса, проходящей в Китай через Кыргызстан", - сказал глава государства. Отметив, что Кыргызстан поддерживает принимаемое сегодня Совместное коммюнике, которое отвечает интересам всех участников данного форума и отражает общее стремление выйти на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества. Кыргызстан также поддерживает предложение сделать этот форум постоянным.

В заключение президент Алмазбек Атамбаев поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпиня за радушие и гостеприимство.