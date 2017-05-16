Совет Безопасности ООН единогласно осудил запуск ракеты в КНДР

16 мая 2017, 9:37 Комментарии

Совет безопасности ООН единогласно осудил очередной запуск ракеты Северной Кореей, передает Би-би-си.

В ночь на 14 мая КНДР запустила ракету "Хвасон-12", сообщало северокорейское официальное агентство ЦТАК. По его данным, это был новый тип баллистической ракеты.

В сообщении уточнялось, что во время запуска была протестирована способность "Хвасон-12" нести крупную ядерную боеголовку.

Ракета пролетела 787 км и достигла высоты в 2111 км. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванные источники, что ракета упала в 100 км от Владивостока. В Минобороны России утверждали, что ракета пролетела в 500 км от российской границы.

Южнокорейские военные пока не могут подтвердить правдивость данных, предоставленных КНДР, сообщало агентство "Ренхап".

Однако северокорейские ракеты, судя по всему, действительно могут покидать атмосферу и возвращаться в нее, что необходимо для межконтинентальной баллистической ракеты.