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Совет Безопасности ООН единогласно осудил запуск ракеты в КНДР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359881_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426101-ru.html

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КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты

16 мая 2017, 9:37       Комментарии

Совет безопасности ООН единогласно осудил очередной запуск ракеты Северной Кореей, передает Би-би-си.
В ночь на 14 мая КНДР запустила ракету "Хвасон-12", сообщало северокорейское официальное агентство ЦТАК. По его данным, это был новый тип баллистической ракеты.
В сообщении уточнялось, что во время запуска была протестирована способность "Хвасон-12" нести крупную ядерную боеголовку.
Ракета пролетела 787 км и достигла высоты в 2111 км. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванные источники, что ракета упала в 100 км от Владивостока. В Минобороны России утверждали, что ракета пролетела в 500 км от российской границы.
Южнокорейские военные пока не могут подтвердить правдивость данных, предоставленных КНДР, сообщало агентство "Ренхап".
Однако северокорейские ракеты, судя по всему, действительно могут покидать атмосферу и возвращаться в нее, что необходимо для межконтинентальной баллистической ракеты.

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