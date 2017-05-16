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Разработчики констатировали "смерть" формата MP3

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359883_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426100-ru.html

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16 мая 2017, 9:44       Комментарии

Разработчики музыкального формата MP3 из Института интегральных схем общества Фраунгофера в Германии объявили об истечении сроков патентов на формат. Это произошло в конце апреля нынешнего года, сообщает Росбалт со ссылкой на официальный сайт.
В связи с этим были прекращены сборы лицензионных отчислений с производителей устройств и программного обеспечения.
Как сообщается, одной из причин отказа от mp3 стало появление более эффективной аудиокодеки с расширенными функциями, которая лучше справляется со сжатием аудиофайлов и обеспечивает меньшую потерю качества звука.
"Несмотря на то что сегодня существуют более эффективные кодеки с передовыми характеристиками, mp3 до сих пор популярен среди потребителей", - говорится в сообщении создателей программы. Однако, по их мнению, будущее за новыми, усовершенствованными стандартами аудиофайлов - такими, как MPEG-H или AAC.
Кодек MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) был разработан в 1993 году. Он является одним из самых распространенных и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.

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