Разработчики констатировали "смерть" формата MP3

16 мая 2017, 9:44 Комментарии

Разработчики музыкального формата MP3 из Института интегральных схем общества Фраунгофера в Германии объявили об истечении сроков патентов на формат. Это произошло в конце апреля нынешнего года, сообщает Росбалт со ссылкой на официальный сайт.

В связи с этим были прекращены сборы лицензионных отчислений с производителей устройств и программного обеспечения.

Как сообщается, одной из причин отказа от mp3 стало появление более эффективной аудиокодеки с расширенными функциями, которая лучше справляется со сжатием аудиофайлов и обеспечивает меньшую потерю качества звука.

"Несмотря на то что сегодня существуют более эффективные кодеки с передовыми характеристиками, mp3 до сих пор популярен среди потребителей", - говорится в сообщении создателей программы. Однако, по их мнению, будущее за новыми, усовершенствованными стандартами аудиофайлов - такими, как MPEG-H или AAC.

Кодек MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) был разработан в 1993 году. Он является одним из самых распространенных и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.