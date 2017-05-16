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Посольство КР опровергло сообщение о трудовом рабстве 170 кыргызов в Москве

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359890_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426099-ru.html

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16 мая 2017, 9:46       Комментарии

В СМИ и социальных сетях распространяют недостоверную информацию о том, что 20 кыргызстанок находятся в трудовом рабстве на грузовых терминалах "Почты России". Об этом сообщили в кыргызском посольстве в Москве.
Ранее на некоторых сайтах появилась информация, что на одном из объектов "Почты России" в поселке Шарапово удерживаются 170 граждан Кыргызстана, а до этого 20 женщинам удалось освободиться от трудового рабства.
15 мая сотрудники посольства и представительства МВД КР в РФ посетили объект и ознакомились с условиями работы кыргызских мигрантов.
"В результате проверки выявлено, что на данном объекте работают 82 гражданина Кыргызстана. Факты удерживания этих граждан в рабстве не подтвердились. Они сами подтвердили, что работают там по собственному желанию. Граждане Кыргызстана на условия проживания не жалуются, заработную плату получают своевременно", - сообщили в посольстве.
Также они встретились с руководством ООО "Техпромресурс", которое наняло мигрантов. Выяснилось, что ранее 11 женщин уволились из этой организации, при этом работодатели выплатили им зарплаты в полном объеме.

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