Посольство КР опровергло сообщение о трудовом рабстве 170 кыргызов в Москве

16 мая 2017, 9:46 Комментарии

В СМИ и социальных сетях распространяют недостоверную информацию о том, что 20 кыргызстанок находятся в трудовом рабстве на грузовых терминалах "Почты России". Об этом сообщили в кыргызском посольстве в Москве.

Ранее на некоторых сайтах появилась информация, что на одном из объектов "Почты России" в поселке Шарапово удерживаются 170 граждан Кыргызстана, а до этого 20 женщинам удалось освободиться от трудового рабства.

15 мая сотрудники посольства и представительства МВД КР в РФ посетили объект и ознакомились с условиями работы кыргызских мигрантов.

"В результате проверки выявлено, что на данном объекте работают 82 гражданина Кыргызстана. Факты удерживания этих граждан в рабстве не подтвердились. Они сами подтвердили, что работают там по собственному желанию. Граждане Кыргызстана на условия проживания не жалуются, заработную плату получают своевременно", - сообщили в посольстве.

Также они встретились с руководством ООО "Техпромресурс", которое наняло мигрантов. Выяснилось, что ранее 11 женщин уволились из этой организации, при этом работодатели выплатили им зарплаты в полном объеме.